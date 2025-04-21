Страна и люди
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Страна и люди

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Средства ПВО уничтожили пять украинских БПЛА над Крымом

Средства ПВО уничтожили пять украинских БПЛА над Крымом

Российские средства ПВО сбили пять украинских беспилотников над территорией Крыма. Об этом сообщило Министерство обороны РФ.

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