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Царьград

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Кощунству нет предела: Зеленский вновь просит Трампа о военной помощи

Кощунству нет предела: Зеленский вновь просит Трампа о военной помощи

На этот раз он использовал как повод похороны Папы Римского.На состоявшейся 26 апреля встрече в Ватикане президент Украины Владимир Зеленский вновь обратился к Дональду Трампу с просьбой о поставках оружия для Украины.

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