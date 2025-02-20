Мотострелки показали трофейное оружие, захваченное у ВСУ в Курской области

Минобороны Военнослужащие мотострелкового полка из состава группировки "Север" показали трофейное вооружение, захваченное у ВСУ в ходе боев в Курской области, и рассказали историю, как захватили один из пулеметов.
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