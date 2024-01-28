В Пензенской области было приобретено 399 жилых помещений для детей-сирот

В Сурском крае планируется ликвидировать очередь на предоставление жилья детям-сиротам. Согласно заявлению губернатора Олега Мельниченко, на данный момент в список детей-сирот, имеющих право на жилье, внесены 1 008 человек, из которых 389 либо совершеннолетние, либо признанны дееспособными.