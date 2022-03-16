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Род Стюарт занялся ремонтом дорог

Род Стюарт занялся ремонтом дорог

От плохих дорог страдают все, не минула эта участь и звезд. Сэр Род Стюарт, знаменитый рокер, устал от выбоин на подъездной дорожке к дому и от постоянных отговорок муниципальных служб, - и тогда он взял в руки лопату и сам вышел на ремонт дороги.

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