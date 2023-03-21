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Визажист назвала главные тренды весны в макияже

Визажист назвала главные тренды весны в макияже

Визажист назвала главные тренды весны в макияжеВизажист Александра Астер рассказала о главных бьюти-трендах в макияже, а мы собрали в галерее звездные образы этого года, прекрасно иллюстрирующие слова эксперта: Красная помада с темным контуром.

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