Визажист назвала главные тренды весны в макияже

Визажист назвала главные тренды весны в макияжеВизажист Александра Астер рассказала о главных бьюти-трендах в макияже, а мы собрали в галерее звездные образы этого года, прекрасно иллюстрирующие слова эксперта: Красная помада с темным контуром.