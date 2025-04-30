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Пушкинская Татьяна Ларина могла быть аутистом, считает психолог Петрановская

Пушкинская Татьяна Ларина могла быть аутистом, считает психолог Петрановская

А вы задумывались о том, что некоторые литературные герои, вероятно, страдают психическими расстройствами? Например, что у Татьяны Лариной — самый настоящий аутизм? Такое предположение высказала известный психолог.

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