Пушкинская Татьяна Ларина могла быть аутистом, считает психолог Петрановская

А вы задумывались о том, что некоторые литературные герои, вероятно, страдают психическими расстройствами? Например, что у Татьяны Лариной — самый настоящий аутизм? Такое предположение высказала известный психолог.
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