В Отрадном организовали подвоз питьевой воды

На время ремонтных работ на Железнодорожной улице В Отрадном Кировского района Ленобласти организовали подвоз питьевой воды на время ремонтных работ по замене задвижки на Железнодорожной улице, сообщили сегодня в пресс-службе региональной администрации.
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