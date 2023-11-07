Лазерная эпиляция: 5 мифов, которые давно пора развенчать

После лазерной эпиляции волосы «возвращаются» Истории из серии «два года волос не было, а потом вдруг стали расти» к результатам лазерной эпиляции (по крайней мере, сделанной на качественном аппарате) отношения не имеют.
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