Поплавская рассказала о «трагедии семьи» Королевой

Российская актриса Яна Поплавская высказалась о ситуации, наблюдающейся в семье исполнительницы Наташи Королевой, мать которой, Людмила Порывай, уже долгое время живет в Соединенных Штатах и часто критикует Россию.
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