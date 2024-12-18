От Купянска одна дорога — на Харьков: Карта специальной военной операции на Украине на 18 декабря 2024 года и анализ событий в мире Юлия СоколоваВ рамках Специальной военной операции на Украине продвижение ВС РФ демонстрирует значительные успехи на ключевых направлениях.