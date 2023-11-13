В РФ начали подготовку к производству первых образцов истребителей Checkmate

Производство первых образцов легких истребителей пятого поколения Checkmate уже не за горами. В России приступили к подготовке к новой вехе авиастроения, сообщили РИА Новости в пресс-службе госкорпорации «Ростех».
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