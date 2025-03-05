14 людей, которые обнаружили нечто очень редкое и удивительное

Иногда случаются такие удивительные и неожиданные моменты, что трудно поверить в их случайность. В этой подборке — истории людей, ставших свидетелями невероятных происшествий: от молний и метеоров до удивительных совпадений и природных чудес.
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