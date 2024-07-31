МОЯ СТРАНА
ТрибуналБлогДобрый мирКрым домаДержаваСССР-Империя добраПресс ЦентрПолитмиксер
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

МОЯ СТРАНА

7 317 подписчиков

Евросоюз обвинили в подготовке к войне с Россией. Германия может задействовать для этого 800 тысяч солдат

Евросоюз обвинили в подготовке к войне с Россией. Германия может задействовать для этого 800 тысяч солдат

Фото: Fabian Bimmer / ReutersВчера 327 прочитали Европейский союз (ЕС) под руководством Германии готовит «самоубийственную войну» с Россией, считает независимый геополитический и военный аналитик, обозреватель портала InfoBRICS Драголюб Боснич.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх