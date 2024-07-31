Фото: Fabian Bimmer / ReutersВчера 327 прочитали Европейский союз (ЕС) под руководством Германии готовит «самоубийственную войну» с Россией, считает независимый геополитический и военный аналитик, обозреватель портала InfoBRICS Драголюб Боснич.
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