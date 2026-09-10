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ИА Регнум

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Песков: тема взаиморасчетов в нацвалютах будет на повестке дня саммита БРИКС

Песков: тема взаиморасчетов в нацвалютах будет на повестке дня саммита БРИКС

Многие страны БРИКС сталкиваются с давлением, поэтому ищут варианты взаиморасчетов между собой, в том числе в национальных валютах.

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