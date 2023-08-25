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Максим Чудов: «Не скажу, что восхождение на Эльбрус далось тяжело. Устал, голову давило, но это норма при недостатке кислорода и высоте»

– Как родилась идея взойти на Эльбрус? – Инициаторами стали Центральный совет общества «Динамо» и его председатель Анатолий Гулевский.

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