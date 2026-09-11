Гросси призвал доставить на Запорожскую АЭС дизтопливо для обеспечения ядерной безопасности

Ремонт резервной линии электроснабжения Запорожской АЭС "Ферросплавная-1" снизил риск отключения электричества на станции, однако нужны и другие меры по нормализации обстановки, заявил в пятницу, 11 сентября 2026 года, гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси.