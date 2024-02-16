Toyota возобновила производство Land Cruiser 300 и Land Cruise 70 на фоне скандала с моторами

Автопроизводитель Toyota сообщил о том, что на конвейер снова вернулись Land Cruiser 300, а также модели Land Cruiser 70 и Lexus LS на фоне скандала с занижением мощности силовых агрегатов, которыми оснащаются практически все автомобили.
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