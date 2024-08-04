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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Фрейзер-Прайс снялась со стометровки на Олимпиаде-2024 из-за травмы, полученной во время разминки

Ранее сообщалось, что трехкратную олимпийскую чемпионку не пускали на стадион «Стад де Франс» из-за того, что правила входа для спортсменов изменили.

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