Кинолог Карапетьянц: социализация собаки заключается в регулярных тренировках и поощрении спокойного поведения

Россия занимает четвертое место в мире по численности собак — свыше 25,5 миллиона. Для того чтобы прогулки стали приятным занятием и для питомца, и для хозяина, важно социализировать четвероного друга с щенячьего возраста, рассказал президент РОО «Кинология — ХХI век» Константин Карапетьянц в беседе с Life.