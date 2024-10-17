Кинолог Карапетьянц: социализация собаки заключается в регулярных тренировках и поощрении спокойного поведения

Россия занимает четвертое место в мире по численности собак — свыше 25,5 миллиона. Для того чтобы прогулки стали приятным занятием и для питомца, и для хозяина, важно социализировать четвероного друга с щенячьего возраста, рассказал президент РОО «Кинология — ХХI век» Константин Карапетьянц в беседе с Life.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии