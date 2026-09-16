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Царьград

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Арест имущества на 14,9 млн рублей у обвиняемого в убийстве в Аршане

Арест имущества на 14,9 млн рублей у обвиняемого в убийстве в Аршане

Следственные органы Бурятии добились ареста имущества владельца московского спортивного клуба, которого обвиняют в убийстве девушки в горной местности.

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