«Сегодняшние реалии — это разворот грузопотоков на Восток и в Азию»

Страны ЕАЭС обсуждают с Азербайджаном, Бахрейном, Ираном, Индией, Катаром, Кенией, ОАЭ, Оманом, Саудовской Аравией и Узбекистаном их участие в развитии транспортного коридора «Север – Юг», сообщил «Известиям» министр по энергетике и инфраструктуре ЕЭК Арзыбек Кожошев.
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