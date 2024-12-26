«Сегодняшние реалии — это разворот грузопотоков на Восток и в Азию»

Страны ЕАЭС обсуждают с Азербайджаном, Бахрейном, Ираном, Индией, Катаром, Кенией, ОАЭ, Оманом, Саудовской Аравией и Узбекистаном их участие в развитии транспортного коридора «Север – Юг», сообщил «Известиям» министр по энергетике и инфраструктуре ЕЭК Арзыбек Кожошев.