Прогноз погоды в Крыму на 20 мая В Симферополе +13 и дождь с грозой В Севастополе +15 и дождьВ Евпатории +16 и дождь с грозойВ Черноморском +16 и небольшой дождьВ Джанкое +16 и небольшой дождьВ Ялте +15 и дождьВ Алуште +16 и дождьВ Керчи +15 и дождь с грозойВ Армянске +15 и до.