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«Я — ведьма»: Анна Ковальчук заявила о проклятии «Мастера и Маргариты»

«Я — ведьма»: Анна Ковальчук заявила о проклятии «Мастера и Маргариты»

Актрису пугали чередой смертей после экранизации романа Михаила Булгакова. Анна Ковальчук в роли Маргариты кадр фильма "Мастер и Маргарита"В июне отметит свой очередной день рождения актриса Анна Ковальчук.

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