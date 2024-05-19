«Я — ведьма»: Анна Ковальчук заявила о проклятии «Мастера и Маргариты»

Актрису пугали чередой смертей после экранизации романа Михаила Булгакова. Анна Ковальчук в роли Маргариты кадр фильма "Мастер и Маргарита"В июне отметит свой очередной день рождения актриса Анна Ковальчук.
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