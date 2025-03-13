Путин и кронпринц Саудовской Аравии обсудили взаимодействие государств в ОПЕК+

Президент РФ Владимир Путин и наследный принц, премьер-министр Саудовской Аравии Мухаммед бен Салман Аль Сауд в четверг, 13 марта, в ходе телефонного разговора обсудили будущее взаимодействие государств в ОПЕК+ и подчеркнули важность данного формата для всемирного рынка нефти.