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Борис Пиотровский призвал петербуржцев прийти на избирательный участок

Борис Пиотровский призвал петербуржцев прийти на избирательный участок

Вице-губернатор Санкт-Петербурга Борис Пиотровский сообщил в своём Telegram-канале, что проголосовал всей семьёй на выборах депутатов Государственной думы и петербургского Законодательного собрания.

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