Почему ученые не могут пробурить скважину глубже чем 13 километров

TRENDYMENПрогрессПодписатьсяПочему ученые не могут пробурить скважину глубже чем 13 километровДесятки лет ученые стремятся проникнуть вглубь земной коры, некоторые скважины уходят более чем на 10 километров.Вернуться к статьеКомментарииПоказать предыдущие комментарииИЗИгорь ЗацепинОни конечно погибнут, но новый остров появится 🤷♂️Ответить17 час.ВВВасилий ВасечкинНе будет вулкана ... Вулканы не из мантии идут, нам уши втирают со школыОтветить13 час.игорьА откуда вулканы? Очевидно из космоса, причём-параллельного.Ответить10 час.
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