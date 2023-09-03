TRENDYMEN

39 216 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

Почему ученые не могут пробурить скважину глубже чем 13 километров

Почему ученые не могут пробурить скважину глубже чем 13 километров

Десятки лет ученые стремятся проникнуть вглубь земной коры, некоторые скважины уходят более чем на 10 километров.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
ИЗ
Игорь Зацепин
Они конечно погибнут, но новый остров появится 🤷‍♂️
Ответить
17 час.
ВВ
Василий Васечкин
Не будет вулкана ... Вулканы не из мантии идут, нам уши втирают со школы
Ответить
13 час.
игорь
А откуда вулканы? Очевидно из космоса, причём-параллельного.
Ответить
10 час.

Картина дня

наверх