В Минобороны отреагировали на сообщения СМИ о всплывшей в Черном море подлодке РФ рядом с эсминцем ВМС США

СМИ стали известны подробности инцидента в марте 2021 года в Черном море в ходе учений Sea Shield. По версии журналистов, подлодка ЧМФ, “перепугавшая” американский эсминец USS Thomas Hudner (DDG-116), который находился в регионе, никого не “пугала”.
СМИ стали известны подробности инцидента в марте 2021 года в Черном море в ходе учений Sea Shield. По версии журналистов, подлодка ЧМФ, “перепугавшая” американский эсминец USS Thomas Hudner (DDG-116), который находился в регионе, никого не “пугала”.
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