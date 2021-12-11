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В Минобороны отреагировали на сообщения СМИ о всплывшей в Черном море подлодке РФ рядом с эсминцем ВМС США

В Минобороны отреагировали на сообщения СМИ о всплывшей в Черном море подлодке РФ рядом с эсминцем ВМС США

СМИ стали известны подробности инцидента в марте 2021 года в Черном море в ходе учений  Sea Shield. По версии журналистов, подлодка ЧМФ, “перепугавшая” американский эсминец  USS Thomas Hudner (DDG-116), который находился в регионе, никого не “пугала”.

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