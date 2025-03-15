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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Андреа Кими Антонелли: «Если бы не повреждение болида, квалификация для меня сложилась бы совсем иначе»

Пилот «Мерседеса» подвел итоги квалификации к Гран-при Австралии, отметив, что пройти во второй сегмент ему помешало повреждение болида, полученное из-за того, что он проехал по одному из поребриков.

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