В Чите с 22 по 25 сентября пройдут массовые отключения света

Плановые ремонтные работы станут причиной временных отключений электричества в Чите и окрестностях. Как уточнили в пресс-службе «Читаэнерго», ограничения подачи ресурса запланированы на период с 22 по 25 сентября.
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