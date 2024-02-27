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Закон, порядок, государство

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В Тюменской области полицейские задержали троих тоболяков, выступающих в роли курьеров в мошеннической схеме «Ваш родственник попал в ДТП»

В течение двух дней в дежурную часть межмуниципального отдела МВД России «Тобольский» поступило шесть заявлений от пенсионерок, которые сообщили, что попались на уловки мошенников.

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