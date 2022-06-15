Перестарались: в Минфине США раскритиковали санкционную политику Белого дома

Вашингтон. США. Введенные властями Соединенных Штатов санкции против России являются избыточными. Такое мнение высказал замминистра финансов США Уолли Адейемо во время слушаний в Конгрессе 14 июня, пишут «Известия» со ссылкой на телеканал C-SPAN.