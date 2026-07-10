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Подколзин о репутации Бэбкока: «В Америке другой менталитет, все воспринимается в штыки. Думаю, в России таких разговоров не было бы. «Эдмонтону» нужна встряска, надеемся, Майк поможет»

Нападающий « Эдмонтона »  Василий Подколзин высказался о назначении Майка Бэбкока на пост главного тренера клуба.

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