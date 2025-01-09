Новогодние излишества могут привести к обострению желчнокаменной болезни

МОСКВА, 9 января, ФедералПресс. После завершения новогодних каникул может произойти обострение желчнокаменной болезни, предупредил заведующий хирургическим отделением Видновской клинической больницы Министерства здравоохранения Московской области Денис Мирошников.
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