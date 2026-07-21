В МИД Индии вызвали российского дипломата из-за удара по судну под Одессой

Министерство иностранных дел Индии вызвало временного поверенного в делах России Владимира Ладанова, чтобы выразить «серьёзную озабоченность и однозначное осуждение» атаки на торговое судно у побережья Украины, в результате которой погибли 10 человек, включая четырёх граждан Индии.