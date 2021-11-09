В Госдуме рассказали, что в большинстве случаев выплата пенсии приостанавливается из-за несоответствия справок

Депутат Госдумы, член думского комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб рассказала, что в большинстве случаев в России выплата пенсии приостанавливается из-за несоответствия справок «Особенно справок по обучению.
Депутат Госдумы, член думского комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб рассказала, что в большинстве случаев в России выплата пенсии приостанавливается из-за несоответствия справок «Особенно справок по обучению.
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