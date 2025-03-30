Пьяная компания в Колпино устроила салют из сигнальных ракет

Хулиганов задержали Поздно вечером 29 марта в полицию Колпинского района поступило сообщение, что в Колпино на Пролетарской улице пьяная компания стреляет в воздух сигнальными ракетами и пытается останавливать проезжающие мимо машины, рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.