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Царьград

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Раскрыты доходы задержанного гендиректора парка «Патриот» Игоря Васильева

Раскрыты доходы задержанного гендиректора парка «Патриот» Игоря Васильева

Задержан гендиректор парка «Патриот» Игорь Васильев, в декларации за 2021 год у него доход свыше 3 млн рублей и несколько авто.

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