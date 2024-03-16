С 18 марта в Иркутске изменится маршрут автобуса №20

С 18 марта в Иркутске изменится схема движения автобусов по маршруту №20. Из маршрута исключат четыре останови: «Завод Куйбышева», «Кинотеатр «Пионер», «Гастроном номер 1» и «Экономическая академия», сообщает администрация города.
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