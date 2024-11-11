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ФСБ рассказала о срыве операции украинской разведки по угону вертолета

ФСБ рассказала о срыве операции украинской разведки по угону вертолета

По данным ФСБ, во время оперативной игры (оперативных мероприятий, создающих у противника уверенность в успешности своих действий) российские контрразведчики вскрыли позиции ПВО, места дислокации подразделений ВСУ, по которым впоследствии нанесено огневое поражение.

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