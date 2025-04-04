Модель ИИ «Imagand» предсказывает свойства новых лекарственных препаратов

"Imagand" обучалась и тестировалась на основе существующих данных о лекарствах и успешно предсказывает важные свойства различных препаратов, которые уже были независимо подтверждены в лабораторных исследованиях, что демонстрирует высокую точность разработанного ИИ.
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