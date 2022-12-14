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Царь-щеголь: более 300 предметов гардероба Петра I покажут в Эрмитаже

Выставка приурочена к 350-летию со дня рождения императора. Экспозиция «Гардероб императора. К 350-летию со дня рождения Петра Великого» открылась в Реставрационно-хранительском центре «Старая Деревня» Государственного Эрмитажа.

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