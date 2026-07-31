Юрист Соловьев: Лерчек могут отменить условный срок и отправить в колонию

Рассмотрение дела блогера Лерчек (настоящее имя — Валерия Чекалина) возобновлено. По данным источников, прокуратура запросила для нее наказание в виде 6 лет лишения свободы условно и штрафа свыше 1,2 млрд руб.
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