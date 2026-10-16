Современный российский кинематограф, обращаясь к теме Великой Отечественной войны, настойчиво тиражирует карикатурный образ сотрудника госбезопасности.
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Ну тогда почему наша власть допускает появление таких фильмов и выделяет на их производство немалые бюджетные деньги ? Сами же свою страну и народ оплёвываем ?
Сегодня фильмы снимают все кому не лень, но они не вызывают никаких эмоций, потому как режиссеры не знают, что такое война 1941-45 годов! Солдаты ходят как будто они не на войне, а в тылу такие... все чистые и вылизанные, что смотреть абсолютно не интересно...