Врач Белоусов: масло и соленья являются идеальными закусками к алкоголю

Правильные закуски могут помочь снизить скорость опьянения во время застолий. Об этом Life рассказал гастроэнтеролог АО "Медицина" (клиника академика Ройтберга), кандидат медицинских наук Евгений Белоусов.
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