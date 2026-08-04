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FiNE NEWS

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В Киеве и девяти областях Украины объявлена воздушная тревога

В Киеве и девяти областях Украины объявлена воздушная тревога. Сигнал прозвучал в столице и в Черниговской, Полтавской, Киевской, Сумской, Харьковской, Днепропетровской, Николаевской, Черкасской и Кировоградской областях.

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