Немецкий депутат Добриндт: украинцы должны работать или ехать домой

В ФРГ предложили ужесточить условия пребывания для украинских беженцев. Депутат бундестага от Христианско-социального союза (ХСС) Александер Добриндт заявил, что необходимо высылать из страны украинцев, которые не работают.
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