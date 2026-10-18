Президент Франции Эммануэль Макрон выступит с обращением к нации. Темой речи станут масштабные протесты и беспорядки, сообщило France Info.
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