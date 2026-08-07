Бизнеса стало больше. Живого — меньше

Реестр малого бизнеса рапортует о росте до 6,76 миллиона, но за бодрой цифрой прячется обратное движение — крупное и среднее звено уходит быстрее, чем появляется, а счётчик держат на плаву мелкие ИП и самозанятые.
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