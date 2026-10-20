Gold Mini Futures (MCX) | Intraday Structure | October 21, 2026 Gold Mini Futures MCX:GOLDM1! ChartPathik Gold Mini Futures (MCX) | Intraday Structure | October 21, 2026 GOLDM1! Gold Mini is trading around 145,098, hovering directly above the 145,015 Zero Line and holding right above the 145,054 Short Entry trigger.
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